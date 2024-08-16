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В организациях образования в сентябре 2024 года стартует новый проект «Цифровой учитель»

Проект направлен на оказание социальной поддержки детям из социально уязвимых семей в подготовке обучающихся к выпускным экзаменам.

16 августа 2024 10:02, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество

Как сообщает Министерство просвещения РК, учащимся будет предоставлен доступ к электронным платформам и цифровым образовательным ресурсам. В этих целях была разработана Дорожная карта по реализации проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей. Планируемый охват проекта — около 2000 учеников по всей стране.

Напомним — 15 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. На ней соберутся руководители и ИТ-директора образовательных организаций.

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