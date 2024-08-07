Более 73 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

Из 36,1 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 10,6 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской областей и г. Шымкента.

С начала 2024 года 73,7 тыс. граждан, из которых порядка 36,1 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировалось 451,9 тыс. казахстанцев, из которых 91,9 тыс. — в 2024 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 501 курс по различным направлениям, из них 263 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами за июль стали «Пішу және тігу», «Кассир», «Построение отдела продаж в отеле», «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении» и «Туризм на пальцах — Вводный курс».

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по различным профессиям в сферах туризма, HR и секретариата, SMART SKILLS, финансов, бухгалтерского учета и других. По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.