Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2024 года

Выручка операторов составила 660 млрд тенге, а темпы роста год к году остались на уровне 22%.

Январь–июнь 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–июнь 2024 года казахстанские операторы связи заработали 659,86 млрд тенге, что на 22% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–июне 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–июне составил 14,8 млрд тенге, что примерно на 1% ниже объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); объем услуг сети интернет — 316,3 млрд тенге (+37%) и услуг сотовой связи — 137,2 млрд тенге (+10%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 128,2 млрд тенге (+13%).

Как и ранее услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 88,1% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июнь 2024

Услуг в июне 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 113 млрд тенге, что на 25% больше объема июня 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июне 2024 года составила 1,3 млрд тенге против 1,56 млрд тенге годом ранее (-16%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,54 млрд тенге (3%). От услуг интернета операторы выручили 53,55 млрд тенге (+36%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник https://profit.kz/tags/cosmos/ — 4,33 млрд тенге против 3,78 млрд тенге годом ранее (+15%); от услуг мобильной связи — 24,2 млрд (+15%); от прочих телекоммуникационных услуг — 22 млрд тенге против 18,3 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (+21%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июне 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,11 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,2%), абонентов сотовой связи — 25,5 млн единиц (100,4%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,3 млн единиц (101,1%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 71,8%.

Самое главное

Летом темпы роста телекома не снизились, хотя традиционно их снижение наблюдается.