Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2023 года

Выручка операторов выросла на 12% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Январь–июнь 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–июнь 2023 года казахстанские операторы связи заработали 586,6 млрд тенге — это на 12% больше объема услуг связи в январе–июне 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–июне текущего года составил 14,4 млрд тенге, что находится примерно на уровне объема аналогичного периода 2022 года (-2%); услуг сети интернет — 267,2 млрд тенге (на 21% больше); услуг сотовой связи — 122,8 млрд тенге (нейтрально). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 121,9 млрд тенге (+10%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,4% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июнь 2023

Услуг связи в июне 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 99,9 млрд тенге, что на 11% больше объема услуг связи в июне 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июне 2023 года составила 1,37 млрд тенге против 1,56 млрд тенге годом ранее (-12%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,38 млрд тенге (-3%). От услуг интернет-доступа операторы выручили 45,9 млрд тенге (+17%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,06 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+7%); от услуг мобильной связи — 21,2 млрд (-1%); от прочих телекоммуникационных услуг — 20,6 млрд тенге против 18,3 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (+13%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июне 2023 года число абонентов фиксированного интернета составило 2,95 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с аналогичным предыдущим месяцем — 100,1%), абонентов сотовой связи — 24,63 млн единиц (100,4%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,67 млн единиц (100,7%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 71,7% (в июне 2022 — 69,2%).

Самое главное

Отрасль вот-вот перешагнет отметку ежемесячных доходов в 100 млрд тенге.