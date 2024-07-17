В Казахстане появится закон об искусственном интеллекте

Он будет предусматривать принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на заседании правительства озвучил, что не позднее первой половины 2025 года в Казахстане может появиться закон «Об искусственном интеллекте». Регуляторная среда предполагает создание условий для безопасного, ответственного и этичного использования ИИ, передает Zakon.kz.

«В целях развития технологий ИИ на основе передовой мировой практики совместно с депутатами мажилиса разработан законопроект „Об искусственном интеллекте“. Он предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ», — озвучил министр.

В настоящее время законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен». Планируется, что закон будет подписан главой государства не позднее первой половины 2025 года.