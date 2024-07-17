Сможет ли суперкомпьютер заменить правительство?

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил на вопрос журналистов, заменит ли суперкомпьютер членов правительства.

По мнению министра, пока рано об этом говорить. Проводится большое количество исследований, которые показывают, что определенная часть рабочей силы будет заменена алгоритмами, передает Zakon.kz.

«Насчет членов правительства, пока рано об этом говорить. Есть большие социальные эксперименты в Китае, где внедряются алгоритмы для замены HR-служб. Где-то даже была попытка заменить руководство на определенные алгоритмы. Ни к чему хорошему это, к сожалению, пока не привело. Поэтому рано еще об этом говорить», — заявил он.

Также журналисты уточнили у него, смогут ли суперкомпьютеры помочь с решением проблем в Казахстане?

«Что нам дадут эти суперкомпьютеры? Еще раз повторяюсь, объем информации растет. Сейчас для того, чтобы эту информацию анализировать, обрабатывать, уже мощности, скажем так, мозга не хватает. Поэтому для выполнения сложных больших задач суперкомпьютер нужен. В частности, сегодня Министерство цифрового развития презентовало концепцию развития искусственного интеллекта. Для выполнения определенных сложных задач обработки информации суперкомпьютеры помогут», — сказал Саясат Нурбек.

7 февраля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК отметил, что в Казахстане важно продолжать цифровизацию экономики, внедрение искусственного интеллекта. Страна, по его мнению, должна привлечь «цифровых кочевников» со всего мира. Тогда же он рассказал о необходимости создания в Казахстане суперкомпьютера.