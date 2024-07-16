Багдат Мусин представил нового главу АО «Кселл»

Прежний СЕО «Кселл» Асхат Узбеков руководил компанией более двух лет – с 11 мая 2022 года.

Багдат Мусин, возглавивший «Казахтелеком» в начале июня, представил нового СЕО АО «Кселл». На должность председателя правления, главного исполнительного директора компании решением Совета директоров избран Аскар Жамбакин. Ранее он занимал должность вице-министра цифрового развития (с 2020 года), курируя в МЦРИАП при Мусине цифровую трансформацию госуправления, реинжиниринг бизнес-процессов, управление данными, проекты Smart Data Ukimet и Цифровая карта семьи, принимал активное участие в разработке стратегий развития отрасли ИКТ, включая электронное правительство и сокращение цифрового неравенства и т. д.

Как отметил Багдат Мусин, под руководством Асхата Узбекова АО «Кселл» Компании удалось добиться статуса оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Казахстане по итогам прошлого года. Кроме того, в составе консорциума оператор победил на аукционе частот для развертывания в республике стандарта связи пятого поколения, а затем с опережением графиков и лицензионных обязательств инсталлировал сотни базовых станций 5G, завершив 2023 год с более чем 500 базовыми станциями 5G в активе.

«Хочу выразить благодарность Асхату Узбекову, который возглавлял „Кселл“ более двух лет, начиная с мая 2022 года. Под его руководством компании удалось достичь значительных успехов. Компания выиграла аукцион на частоты для 5G, успешно развернула более 800 базовых станций, и на данный момент нашими услугами уже пользуются жители почти 20 городов страны. Кроме того, „Кселл“ был признан лидером рынка акций Казахстанской фондовой биржи и сейчас наши акции находятся в категории „премиум“. Желаю Асхату Архатовичу успехов в новых начинаниях. Он профессионал своего дела, уверен навыки и высокий профессионализм будут востребованы во многих сферах», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком».

Аскара Жамбакин является выпускником Алматинского института энергетики и связи по специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы», имеет степень магистра по специальности «Менеджмент и информационные системы» Университета Манчестера и диплом бизнес-школы «Саид» по организационному лидерству. Начинал свою карьеру в отрасли с техника связи в авиакомпании «Эйр Казахстан», несколько лет отработал инженером в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel), трудился в ⁠«HSBC Банк Казахстан» и дочке BI Group — ТОО «Beintech», руководил департаментом развития клиентского опыта в АО «Qazkom», работал в «Банке развития Казахстана», был заместителем директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка.