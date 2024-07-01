Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-мае 2024 года

Выручка операторов составила 547 млрд тенге, а темпы роста год к году выросли до 22%.

Январь–май 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–май 2024 года казахстанские операторы связи заработали 546,95 млрд тенге, что на 22% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–мае 2023 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе–мае составил 12,3 млрд тенге, что примерно на 2% ниже объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); объем интернет-услуг — 263 млрд тенге (+38%), услуг сотовой связи — 113 млрд тенге (+9%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 106,2 млрд тенге (+12%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» продолжает наращивать долю и концентрирует в себе 88,1% всего рынка телекоммуникаций республики.

Май 2024

Услуг связи в мае 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 111,4 млрд тенге, что на 24% больше объема мая 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в мае 2024 года составила 1,3 млрд тенге против 1,54 млрд тенге годом ранее (-16%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,58 млрд тенге (4%). От услуг интернета операторы выручили 53,3 млрд тенге (+39%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,3 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+14%); от услуг мобильной связи — 23,5 млрд (+12%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,4 млрд тенге против 18,7 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (+15%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В мае 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,105 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,4%), абонентов сотовой связи — 25,4 млн единиц (100,4%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,33 млн единиц (101,1%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 72,2%.

Самое главное

Интернет составляет уже почти половину всех доходов телекоммуникационной отрасли.