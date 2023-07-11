Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-мае 2023 года

Операторы заработали почти 486 млрд тенге с начала года.

Январь–май 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–май 2023 года казахстанские операторы связи заработали 485,7 млрд тенге — это на 12% больше объема услуг связи в январе–мае 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–мае текущего года составил 12 млрд тенге, что находится примерно на уровне объема аналогичного периода 2022 года (-1%); услуг сети интернет и услуг сотовой связи — 221,4 млрд тенге (на 22% больше) и 101,6 млрд тенге (нейтрально), соответственно. Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 101,3 млрд тенге (+10%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,4% всего рынка телекоммуникаций республики.

Май 2023

Услуг связи в мае 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 98,8 млрд тенге, что на 10% больше объема услуг связи в мае 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в мае 2023 года составила 1,35 млрд против 1,54 млрд годом ранее (-12%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,41 млрд тенге (-3%). От услуг интернета операторы выручили 46,1 млрд тенге (+20%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+6%); от услуг мобильной связи — 20,5 млрд (-3%); от прочих телекоммуникационных услуг — 20,1 млрд тенге против 18,7 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (+8%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В мае 2023 года число абонентов фиксированного интернета составило 2,95 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с аналогичным периодом 2022 года — 105,2%), абонентов сотовой связи — 24,53 млн единиц (100,2%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,55 млн единиц (103,5%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 71,5% (в мае 2022 — 69,3%).

Самое главное

Отрасли удается поддерживать двухзначные темпы роста на фоне эволюции качества абонентской базы.