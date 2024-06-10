Ecommerce прибавил 28,3% по итогам 2023 года

Объем казахстанского рынка перевалил за 4 трлн тенге.

При этом, в абсолютных значениях, рынок электронной коммерции (торговля) составил 2,44 трлн тенге, а электронных услуг — 1,6 трлн тенге, опираясь на данные Бюро национальной статистики (соответственно, 60,4% и 39,6% от всего рынка электронной коммерции). Все вместе — 4,04 трлн тенге, или +28,3% к 2022 году (по итогам 2022 года весь рынок — это 3,15 трлн тенге). На графике ниже динамика показателя, начиная с 2015 года.

Таким образом, электронная коммерция в общем объеме розничной торговли с учетом маркетплейсов (по терминологии Бюро) в 2023 году составила 12,7%. Из них оборот через маркетплейсы — 1,77 трлн тенге (72,4%), предприятий розничной торговли, имеющих собственный интернет-ресурс — 0,67 трлн тенге (27,6%). Как мы видим на графике, динамика доли электронной коммерции в общем объеме розничной торговли год к году достаточно слабая.

Как сообщают в Бюро, доля предприятий, использующих маркетплейсы для реализации товаров и услуг по итогам ушедшего года, составила 79,7%, 30,3% реализуют товары и услуги через собственные интернет-ресурсы. Смартфоны и разнообразные гаджеты занимают самую заметную долю среди реализованных товаров на маркетплейсах — 27,5%, на второй позиции с большим отрывом бытовая техника — это 11,6%, компьютерные товары и программное обеспечение — это 10,1%, и автотовары –7,9%.

Что касается услуг, реализованных посредством маркетплейсов, то лидируют услуги по бронированию мест на транспорт — 38% и услуги по перевозке пассажиров — 37,4%.

Средний чек для розничных товаров на маркетплейсах составил — 14823 тенге, для услуг — 2553 тенге. Наиболее предпочтительными способами оплаты были дебетовые карты или электронные банковские переводы (32,1%) и оплата наличными (24,1%). Оплата кредитной картой — это 22,2%, онлайн-платежи — 13,5%, мобильные транзакции — 4,9%.

Как отмечают в статведомстве, почти половина товаров (49,9%) была доставлена покупателю с использованием услуг обычной почты или других способов доставки, 31,5% — воспользовались самовывозом.

Напомним, что, начиная с 2022 года, Бюро изменило подходы к оценке рынка электронной коммерции. Новая методика была разработана в рамках проекта с Азиатским банком развития, и, как видится, учитывает критику заинтересованных сторон в части запроса на релевантные данные, которые максимально приближены к реальной ситуации. Собственно, заметно, что этот подход уже начинает приносить результаты.