Казахстанцев предупредили об уловках интернет-мошенников

Фейковые сообщения злоумышленников обнародовали алматинские полицейские.

Департамент полиции Алматы подготовил фотоколлаж с переписками мошенников, которые они ведут от имени «руководителя» жертвы обмана. В диалоге лженачальник сообщает подчиненному о проводимой правоохранительными органами проверке и выдвигает требования, передает Kazpravda.kz.

«Предупреждаем, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунты в WhatsАpp, Telegram, ставят на аватарку фото руководителя какого-либо госоргана либо частной организации, и под предлогом внезапной „проверки из КНБ“, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить деньги на различные счета третьих граждан. К сожалению, факты обмана по такой схеме — не единичны. Поэтому очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, информировали о случившемся непосредственного руководителя», — резюмировал замначальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.