Следите за новостями

Цифра дня

Более $80 млн составил объем венчурных инвестиций в 2023 году
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Казахстанцев предупредили об уловках интернет-мошенников

Фейковые сообщения злоумышленников обнародовали алматинские полицейские.

4 июня 2024 09:07, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

Департамент полиции Алматы подготовил фотоколлаж с переписками мошенников, которые они ведут от имени «руководителя» жертвы обмана. В диалоге лженачальник сообщает подчиненному о проводимой правоохранительными органами проверке и выдвигает требования, передает Kazpravda.kz.

«Предупреждаем, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунты в WhatsАpp, Telegram, ставят на аватарку фото руководителя какого-либо госоргана либо частной организации, и под предлогом внезапной „проверки из КНБ“, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить деньги на различные счета третьих граждан. К сожалению, факты обмана по такой схеме — не единичны. Поэтому очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, информировали о случившемся непосредственного руководителя», — резюмировал замначальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.