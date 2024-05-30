Казпочта презентовала новые финтех решения в коллаборации c партнерами

В рамках QazPost Demo Day Fintech 2024 состоялась презентация новых финтех продуктов, созданных на базе инфраструктуры QazPost в коллаборации с казахстанскими компаниями.

Ежегодный форум QazPost Demo Day Fintech в этом году ознаменовался появлением новых финтех проектов, созданных на базе Казпочты совместно с известными казахстанскими финансовыми компаниями. По сути, речь идет о создании цифрового брокера и цифрового банка на инфраструктуре почтового оператора.

В частности, благодаря интегрированному каналу связи между QazPost и одной из ведущих казахстанских IT компаний Airba Fintech, пользователи приложения Qazpost.kz теперь смогут оформить товар в рассрочку или получить кредит наличными в новом супер-приложении оператора.

Непосредственно кредитование при этом будет осуществляться действующими коммерческими банками и МФО с которыми у Airba существует интеграция как по товарному кредитованию (АО «Банк Центр Кредит», ТОО «МФО «Фридом Финанс Кредит», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Евразийский банк», АО «Home Credit Bank» и АО «ForteBank»), так и по наличному кредитованию (ТОО «МФО «Фридом Финанс Кредит», в процессе интеграции АО «Банк ЦентрКредит»).

Еще одним прорывным финтех-проектом Казпочты стала коллаборация с крупным игроком на авторынке Центральной Азии, предоставляющим услуги по покупке, продаже и обслуживанию автомобилей. При помощи услуги Bank-as-a-Service (BaaS) и открытого API, Казпочта задействует свою инфраструктуру для создания цифрового банка в приложении партнера. В результате пользователи смогут выпустить платежную карту на базе Казпочты прямо в приложении авто ритейлера и использовать ее для дальнейшего взаимодействия с компанией.

Как неоднократно отмечали участники QazPost Demo Day Fintech 2024, Казпочта стала важным инфраструктурным партнером финтех компаний в Казахстане. Благодаря Open API, новым технологиям (ЦИОД 2.0), сервису BaaS и ориентации на инновации, Казпочта предлагает своим партнерам эффективный интернет-эквайринг и собственные цифровые банковские решения. Это означает, что компании могут сэкономить свои ресурсы и время при создании финтех решений просто воспользовавшись уже готовой инфраструктурой Казпочты. Также, QazPost активно участвует и в крупномасштабных проектах Национальной платежной корпорации, выступив агентом эмитента цифрового тенге.

Впрочем, как и прежде, Казпочта продолжает уделять внимание своим розничным клиентам, специально для которых компания презентовала супер-приложение QazPost. В отличие от предыдущих версий, здесь пользователям одновременно доступны, как почтовые, так и финансовые сервисы Казпочты. К примеру, в приложении теперь можно отслеживать посылки, вызвать курьера, воспользоваться услугами таможенного оформления, а также услугой доставки товаров из США и Германии, Китая. Кроме того, пользователям нового мобильного приложения Казпочты, доступны все виды операций по платежным картам компании, в том числе онлайн выпуск цифровых карт.

По сути, главной целью Казпочты сегодня стало использование ее инфраструктуры и возможностей для того, чтобы упростить работу финтех-сервисов и сделать жизнь простых казахстанцев более комфортной. Например, совместно с BTS Digital, почтовый оператор обсуждает запуск нового платежного инструмента для осуществления социальных выплат. Более того, в рамках QazPost Demo Day Fintech 2024, Казпочта подписала соглашения и меморандумы о сотрудничестве с целым рядом участников финансового рынка.

Как и всегда, форум Demo Day транслировался для всех желающих онлайн, поэтому все презентации QazPost и его партнеров можно посмотреть в записи из любой точки страны. Партнерами мероприятия выступили Freedom Pay, Airba Fintech и Digital Sales.