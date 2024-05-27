«Казахтелеком» выпустил новую версию мобильного приложения Ismet.kz

Обновленное приложение делает управление бизнесом проще и удобнее.

Крупнейший телеком-оператор страны выпустил обновленную версию мобильного приложения Ismet.kz. Это платформа для бизнеса, предлагающая услуги «Казахтелекома» для предпринимателей, а также партнерские программы, ОФД, маркировку товара и многое другое.

В эпоху, когда мобильные устройства становятся неотъемлемой частью нашей жизни, Ismet.kz представил на рынке обновленное мобильное приложение, которое делает управление бизнесом проще и удобнее.

Удобство для всех

С новым приложением Ismet.kz больше нет необходимости использовать компьютер для управления своими делами. Прикрепление компаний, проведение финансовых операций, подписание документов и подключение услуг «Казахтелеком» теперь можно осуществлять напрямую со своего мобильного устройства.

Интеграция с eGov

Благодаря интеграции с eGov теперь субъекты малого и среднего бизнеса могут подписывать финансовые документы и прикреплять компании в личном кабинете с помощью мобильных приложений eGov. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена поддержка eGov Mobile, а для юридических лиц, таких как ТОО и АО, необходимо использовать приложение eGov Business.

Новый дизайн

Разработчики полностью переработали интерфейс приложения, сделав его интуитивно понятным и удобным для ежедневного использования.

Платформа Ismet Partner

Ismet Partner — это удобная площадка для делового взаимодействия. Здесь вы можете продавать свои товары и услуги, а также находить новых партнеров и клиентов среди огромной базы предпринимателей. Ismet Partner теперь адаптирован под мобильные устройства, что позволит управлять бизнесом прямо с телефона, находить новые возможности для роста и расширения, а также легко находить новых партнеров и клиентов.

Скачать мобильное приложение Ismet.kz можно по следующим ссылкам:

— для iOS

— для Android

Таким образом, с Ismet.kz все бизнес-процессы для представителей МСБ становятся доступнее и проще. Обновленное приложение создано для того, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на самом важном — на развитии своего бизнеса, доверив рутинные операции надежным технологиям.