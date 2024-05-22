Средства от продажи Altel/Tele2 могут направить в Нацфонд

С этим не согласны миноритарные акционеры.

Средства от продажи катарским инвесторам «Мобайл-Телеком Сервис», который работает под брендами Altel/Tele2 и принадлежит «Казахтелекому», могут быть полностью направлены в Нацфонд. С этим не согласны миноритарные акционеры. Их интересы представляет исполнительный директор ассоциации QAMS Данияр Темирбаев, передает Kursiv.

В 2023 году министр нацэкономики утвердил правила поступления в Нацфонд средств от передачи в конкурентную среду активов нацкомпаний. Эти правила, по мнению Темирбаева, незаконны. Он обратился в Конституционный суд РК, чтобы их оспорить. Согласно правилам, доходы от продажи активов группы «Самрук-Казына» должны направляться в Нацфонд за исключением дивидендов на госпакет.

«Доходы от продажи „Мобайл Телеком-Сервис“, 100% акций которого принадлежит „Казахтелекому“, могут быть направлены в Национальный фонд, минуя миноритариев „Казахтелекома“. В то время как „Самрук-Казына“ сможет получить специальные дивиденды», — отметил Данияр Темирбаев.

Он пояснил, что таким образом правила дискриминируют интересы частных инвесторов. У них принудительно отчуждают имущество для госнужд без равноценного возмещения.

«На основании Правил, без решения суда частные акционеры организаций группы Фонда лишаются имущества — части дивидендов, так как сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, изначально не учитывает стоимость от продажи активов группы Фонда», — заметил Темирбаев.

В то же время в самом «Казахтелекоме» считают, что средства от продажи «Мобайл Телеком-Сервис» достанутся им. Компания ответила ассоциации QAMS, что она направит их на:

— погашение долговых обязательств;

— реализацию инвестпроектов, «способствующих устойчивому развитию экономики Республики Казахстан»;

— выплату дивидендов акционерам, решения по которым принимаются органами управления «Казахтелекома».

В середине февраля «Самрук-Казына» сообщала, что катарский холдинг Power International Holding (PIH) планирует купить «Мобайл Телеком-Сервис». Соответствующее соглашение было подписано во дворце «Амири Диван» в Дохе в присутствии президента Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани. По условиям сделки, PIH получит 100%-ную долю в «Мобайл Телеком-Сервис». Остальные параметры, включая стоимость актива, сторонам еще предстоит обсудить, говорилось в релизе.

О необходимости продажи «Казахтелекомом» одного из двух операторов частному собственнику в прошлом году говорили Агентство по защите и развитию конкуренции и Минцифры. По их данным, «Казахтелеком» монополизировал рынки фиксированной и мобильной связи, на которых он занимает свыше 80% и свыше 60% соответственно.

В настоящее время «Казахтелеком» является единственным акционером «Мобайл Телеком-Сервис». 80,85% акций «Казахтелекома» принадлежит «Самрук-Казыне», а 9,19% — Jusan Bank.