АО «НИТ» освободят от выплаты дивидендов по государственному пакету акций за 2023-2024 годы

Цель - приобретение ИТ-оборудования для центра обработки данных.

МЦРИАП подготовило дополнения в постановление правительства от 27 марта 2020 года «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях». Там говорится, что АО «Национальные информационные технологии», 100% акций которого находится в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2023–2024 годов в целях приобретения ИТ-оборудования для центра обработки данных, передает Zakon.kz.

Государственному органу, осуществляющему права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Национальные информационные технологии», предписано обеспечить контроль за целевым использованием средств, с информированием уполномоченных органов по государственному планированию и государственному имуществу в срок до 31 декабря текущего года.

Как поясняется, это делается в целях экономии средств республиканского бюджета, а также из-за сложности процессов согласования и утверждения бюджета. В связи с чем возникла необходимость освободить АО «Национальные информационные технологии» от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2023–2024 гг. для финансирования расходов на приобретение ИТ-оборудования (сервера, системы хранения данных и др.) посредством займа сроком на семь лет.

«Эти мероприятия будут направлены на развитие центра обработки данных», — говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.