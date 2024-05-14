HUAWEI Device представила в Казахстане сразу несколько инновационных новинок

Среди них – смартфоны, ноутбуки и носимые устройства.

14 мая в Алматы компания HUAWEI провела презентацию нескольких устройств, которые поступают в продажу в первой половине текущего года. Звездой презентации стали смартфоны серии HUAWEI nova 12. Новинка объединяет в себе передовые технологии и элегантный дизайн для создания уникального пользовательского опыта.

В HUAWEI nova 12s встроена инновационная ультраширокая селфи-камера с разрешением 60 Мп. Широкий угол обзора позволяет с идеальной четкостью снимать даже большие групповые фотографии.

«HUAWEI nova 12s станет вашим верным спутником в каждом путешествии и приключении! Современный и элегантный дизайн HUAWEI nova 12 привлекает взгляды своей красотой и изяществом, а его мощные технические характеристики удивляют своей производительностью и возможностями», — комментируют создатели из HUAWEI Consumer Business Group (CBG).

С новой операционной системой EMUI 14 пользователи получают улучшенную безопасность и персонализацию. Функции Live View и Lock Screen Themes делают использование устройств более комфортным, а управление приватностью становится проще благодаря интуитивному интерфейсу. Новый смартфон оснащен мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность. Серия также предлагает длительное время работы от батареи — смартфоны HUAWEI nova 12s и 12i оснащены мощными аккумуляторами и функциями быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Turbo. Серия HUAWEI nova 12 уже доступна для приобретения во всех официальных магазинах Huawei и у партнеров бренда.

Среди других новинок презентации — смартфон HUAWEI nova Y72, ноутбуки HUAWEI MateBook X Pro и HUAWEI MateBook 14, наушники HUAWEI FreeClip, HUAWEI FreeBuds Pro 3 и HUAWEI FreLace, носимые устройства HUAWEI Fit 3, HUAWEI Band 9 и HUAWEI GT 4 41 mm.

Также компания показала новую линейку смартфонов HUAWEI Pura 70, которая была анонсирована совсем недавно. Этот запуск символизирует официальное изменение бренда серии P от HUAWEI. Три новых устройства — HUAWEI Pura 70, HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra — вводят на рынок смартфонов новые функции и вновь подтверждают репутацию этой линейки как лидера инноваций в области камер, оставаясь верными своему наследию. После тщательного анализа HUAWEI Pura 70 Ultra, известная техническая лаборатория DXOMARK признала его камеру лучшей среди смартфонов.

HUAWEI Pura 70 Ultra получил признание за революционную функцию Ultra Speed Snapshot, позволяющую делать снимки объектов, движущихся на скорости до 300 км/ч. Это означает, что пользователи смогут запечатлеть самые ценные и мгновенные моменты жизни, будь то домашний питомец или любимый спортсмен во время захватывающего матча.

Кроме того, HUAWEI Pura 70 Ultra впечатляет также своей уникальной Ultra-Lighting Pop-Out Camera — выдвижной камерой, в которой поместился сенсор размером в один дюйм и большая диафрагма F1.6. Благодаря системе Advanced Rotatory Transmission System камера автоматически выдвигается во время съемки, освобождая больше места внутри камеры. Благодаря этой функции в легком смартфоне разместилась самая большая в отрасли выдвижная камера с самой большой светосилой. Она также обеспечивает выдающуюся производительность при съемке ночных сцен. DXOMARK отмечает, что «динамический диапазон камеры очень широк, а контрастность при просмотре фотографий на HDR-экране — выдающаяся».