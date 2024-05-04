В «Казахтелекоме» принято решение о продаже Altel и Tele2

100% доли участия продадут Power International Holding.

Решением общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» принято решение о продаже 100% акций компании «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2/Altel). Напомним — на компанию претендует катарский холдинг Power International Holding, о чем в феврале текущего года было подписано трехстороннее соглашение.

«АО „Казахтелеком“ выйдет из состава участников ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ путем реализации 100% доли участия, принадлежащих „Казахтелекому“, в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся на 100% в собственности PIH)», — говорится в сообщении KASE.

По результатам голосования акционеров голоса сложились следующим образом: «за» подано 8 655 586 голосов, «против» — 6 632 голоса, воздержалось 95 772.