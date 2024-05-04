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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

В «Казахтелекоме» принято решение о продаже Altel и Tele2

100% доли участия продадут Power International Holding.

4 мая 2024 20:35, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

Решением общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» принято решение о продаже 100% акций компании «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2/Altel). Напомним — на компанию претендует катарский холдинг Power International Holding, о чем в феврале текущего года было подписано трехстороннее соглашение.

«АО „Казахтелеком“ выйдет из состава участников ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ путем реализации 100% доли участия, принадлежащих „Казахтелекому“, в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся на 100% в собственности PIH)», — говорится в сообщении KASE.

По результатам голосования акционеров голоса сложились следующим образом: «за» подано 8 655 586 голосов, «против» — 6 632 голоса, воздержалось 95 772.

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