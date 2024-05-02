Горшочек, не вари: новые частоты на 5G дадут только через 3 года

По соглашению с Катаром МЦРИАП взял обязательство не разыгрывать новые частоты 5G в течение трех лет.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек заявил о том, что новые операторы, предоставляющие в Казахстане услуги связи 5G, появятся минимум через три года. Такие условия содержатся в меморандуме, который был подписан с Катаром касательно продажи ТОО «МТ-С» (бренды Tele2/Altel), принадлежащего в настоящий момент АО «Казахтелеком».

«В рамках меморандума по продаже МТ-С, по соглашению с Катаром, мы обязуемся в течение трех лет частоты 5G не разыгрывать. Но диапазоны у нас уже готовы и, в принципе, как только рынок будет готов приобрести диапазоны, мы можем аукцион провести. Появятся у нас новые игроки», — заявил Маулен Ашимбаев, председатель сената парламента, на обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестклимата и исключения излишней законодательной регламентации».

Он отметил, что на аукционе ГК «Казахтелеком» выбрала два диапазона частот 5G. После продажи МТ-С один из диапазонов перейдет в руки нового владельца.

Помимо этого, на заседании было предложено передать и Кселл в частные руки. Об этом высказался Болат Самбетов, заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции. По его словам, казахстанская телеком-сфера страдает из-за недостаточной конкуренции, а рынок сотовой связи состоит из трех операторов и остается высококонцентрированным.

«Из трех субъектов связи два принадлежат „Казахтелекому“. Мы давно этот вопрос поднимаем и предлагаем увеличивать количество игроков. Планируем предлагать Кселл для передачи на рынок», — заявил Самбетов.

«Сегодня мы можем сказать о том, что завершена сделка по продаже мобильного оператора, который принадлежал „Казахтелекому“, это „Мобайл Телеком-Сервис“. Я думаю, что это серьезно повлияет на рынок мобильной связи. Если Кселл продадут, то диапазон будет в частных руках. Со своей стороны, мы не ждем, когда пройдут эти процессы. Мы подготовили три диапазона частот для 5G. Они уже у нас, в принципе, готовы», — высказался Асхат Оразбек.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации» был сегодня принят сенатом парламента РК. Ожидается, что новые поправки помогут улучшить инфраструктуру и обеспечить доступность услуг связи для населения.