Госкорпорация повысила раскрываемость нарушений более чем в пять раз

Нарушения наблюдались по линии ЦОН, спецЦОН, регистрации недвижимости, земельного кадастра и др.

За первый квартал 2024 года Госкорпорация «Правительство для граждан» самостоятельно выявила 1319 нарушений при оказании госуслуг. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года их было 249. Установленные факты были переданы в правоохранительные органы, по ним возбуждено 12 уголовных дел. 90 работников «Правительства для граждан» привлечены к дисциплинарной ответственности, двое сотрудников понижены в должностях, с девятью — расторгнуты трудовые договора.

По выявленным фактам проводятся досудебные расследования в Алматы, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях.

Отмечается, что Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Сотрудниками службы безопасности проводится работа по раскрытию нарушений. Все выявленные факты противоправных действий незамедлительно передаются в правоохранительные органы.

К слову, сейчас разрабатывается совместный меморандум между «Правительством для граждан» и АФМ РК. Он направлен на укрепление сотрудничества и координацию усилий сторон в борьбе с незаконной регистрацией транспортных средств в спецЦОНах. Кроме того, с 16 октября 2023 года для снижения коррупционных составляющих Госкорпорацией была внедрена система ПДД 3.0, позволяющая ужесточить порядок проведения экзаменов на получение водительских прав.