Цифровой тенге: в какой сфере валюта проявляет себя лучше всего, рассказал глава Нацбанка

Плюсы цифрового тенге будут больше ощущаться не у потребителей, а в транзакциях с государственными деньгами, отметил Сулейменов.

Насколько востребован цифровой тенге в Казахстане сложно говорить, потому что нет огромного числа карт, привязанных к цифровому тенге, заявил председатель правления Тимур Сулейменов. По его мнению, казахстанцы не до конца поняли значимость цифрового тенге. И Сулейменов рассказал, в чем его потенциал, передает Sputnik.

«На презентации говорили, что он представляет определенные удобства программирования, когда ты можешь карточку программировать на те или иные расходы. И деньги не будут списаны. И возможность оплаты без наличия интернета. Но основной потенциал цифрового тенге, все-таки, лежит в сфере госденег», — отметил глава Нацбанка.

Также он привел примеры, на что может быть нацелен цифровой тенге.

«Допустим, деньги, которые государство направляет на строительство какой-нибудь клиники или школы, могут быть запрограммированы таким образом, чтобы они направлялись исключительно на те нужды, которые были задекларированы: на покупку оборудования или строительных материалов. То есть, строго в соответствии с тем, что заявляется при использовании этих денег. Высок потенциал в государственных закупках, регулируемых закупках, контроле за субсидиями.Чтобы эти деньги были „покрашены“ и не могли уйти какими-нибудь обманщикам, не могли уйти за границу», — продолжил Сулейменов.

Цифровой тенге не может быть обналичен, либо выйти на валютный рынок, подчеркнул он. Исключаются случаи, когда, например, недобросовестный фермер тратит выделенные субсидии на покупку автомобиля. Их можно потратить только на те цели, для которых они были выделены.

«Поэтому потенциал гораздо более важный, нежели его потребительские свойства для каждого физического лица. В январе совместно с Минфином и Антикором делаем ряд проектов, как раз по сельхозсубсидиям, ряд объектов социального строительства», — дополнил Сулейменов.

Если цифровой тенге даст хороший результат на финансировании ряда объектов, то Нацбанк расширит сферу его применения.