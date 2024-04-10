Продолжается регистрация на BeeTech Conf 2024

NVIDIA, Booking.com, Beeline Казахстан — кто еще выступит на конференции?

До BeeTech Conf 2024 остается меньше месяца, и билеты с каждым днем разлетаются все быстрее. В этом году на конференции запускается формат квартирников, где каждый участник сможет высказать свое мнение на актуальную тему и обсудить ее с экспертами, задать все интересующие вопросы.

Эксперты из NVIDIA, Booking.com, Beeline Казахстан, Тинькофф, Kolesa Group и других компаний выступят с докладами и поделятся своим практическим опытом.

Конференция пройдет 27 апреля в Алматы, NARXOZ University, Жандосова, 55. Цена билета — 15000 тенге. Количество мест ограничено!

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно, пройдя по ссылке.