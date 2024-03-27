DxOMark признала HONOR Magic6 Pro смартфоном с лучшей камерой

Система камер Magic6 Pro состоит из основной камеры 50 Мп, ультраширокоугольной камеры 50 Мп и телефотокамеры 180 Мп с 2,5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением.

Специалисты независимой лаборатории DxOMark провели тестирование камеры флагмана HONOR Magic6 Pro и признали его лучшим в двух рейтингах: глобальном и в категории премиальных смартфонов.

«Мы рады сообщить, что HONOR Magic6 Pro был признан смартфоном с лучшей камерой по версии DxOMark. Эта престижная награда подтверждает нашу приверженность делать передовые технологии и исключительный пользовательский опыт доступными каждому. Мы гордимся этим достижением и будем стремиться расширять границы инноваций на рынке», — отметил Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане.

Система камер Magic6 Pro состоит из основной камеры 50 Мп, ультраширокоугольной камеры 50 Мп и телефотокамеры 180 Мп с 2,5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением. Эксперты отметили, что смартфон продемонстрировал впечатляющие результаты во всех сценариях использования. Magic6 Pro показал высокое качество изображений при любом перепаде уровней освещенности, хорошую передачу цвета и превосходную детализацию. Особое внимание экспертов привлекла переменная диафрагма f/2.0, которая улучшает четкость групповых фотографий, обеспечивая фокусировку на всех участниках. DxOMark также выделили отличный рендеринг HDR в ночное время и хорошую оптимизацию камеры для портретной съемки.

По результатам тестов, HONOR Magic6 Pro набрал 158 баллов, заняв первую строчку в рейтинге смартфонов с лучшими камерами.

Помимо основного рейтинга, HONOR Magic6 Pro получил еще 4 золотых значка, заняв лидирующие позиции в категориях фронтальной камеры, дисплея, батареи и звука.

— Фронтальная камера с разрешением 50 МП, оснащенная датчиком ToF, обеспечивающим 3D-распознавание лиц, набрала 151 балл за качество цветопередачи, баланса белого и низкий уровень шума.

— Экран Magic6 Pro с диагональю в 6,8 дюймов и частотой обновления изображения в 120 Гц получил 157 баллов. Его отметили за высокую точность реакции сенсора и плавное изображение.

— Аккумулятор в 5600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки до 80 Вт и беспроводной зарядки до 66 Вт, набравший 157 баллов, способен продержаться 3 полных дня без подзарядки.

— По качеству звука HONOR Magic6 Pro набрал 155 баллов. Специалисты особенно отметили лучшие в своем классе показатели подавления ветрового шума и звукового зума.

HONOR Magic6 Pro дебютировал на глобальном рынке в рамках Mobile World Congress 2024 в феврале этого года. Официальный старт продаж смартфона в Казахстане запланирован на апрель.