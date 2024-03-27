Google представила сервис Street View в Казахстане

Автомобили Street View преодолели расстояние более 42 000 километров по всей стране.

Чтобы запечатлеть всю красоту Казахстана, мы использовали специально разработанные трекеры, смонтированные на пикапах, что позволило им легко передвигаться по любым типам дорог. Автомобили Street View преодолели расстояние более 42 000 километров (это больше, чем протяженность экватора), пересекая оживленные города и проезжая мимо захватывающих дух пейзажей Казахстана. Теперь жители страны, а также люди со всего мира могут виртуально исследовать самые разные места, например — города Семей, Кокшетау, Актобе, Алматы, Конаев и другие.

«Казахстан отличает такая разная и такая красивая природа. От заснеженных гор до Каспийского моря и футуристической панорамы Астаны — одна из крупнейших стран Центральной Азии поражает не только природным, но и культурным разнообразием, позволяет окунуться в историю и в то же время проникнуться инновациями. Теперь и вы можете погрузиться в это уникальное сочетание традиций и современного духа, ведь мы запускаем Street View в Казахстане!», — говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что запуск Google Street View в Казахстане существенным образом увеличит и предоставит дополнительные возможности на Картах Google, что принесет большую пользу малому и среднему бизнесу.

«Наш опыт работы на многих рынках показывает, что Google Street View вносит вклад в стимулирование туризма, поскольку туристы изучают то место, куда они хотят приехать перед тем, как принять решение о поездке. Для нас запуск — это возможность показать всю красоту, разнообразие, глубину культуры и природное богатство Казахстана», — говорит Ольга Скороходова, руководитель отдела по связям с правительством и государственной политике Google в Центральной Азии.

Когда автомобили Street View пересекали Казахстан, они ехали по следам торговцев Великого Шелкового Пути, служившего центром торговли и культурного обмена. Благодаря обновлению изображений маршрутов вокруг таких городов, как Сары-Агаш, Шымкент и Тараз, игравших ключевую роль на торговом пути, компания способствует цифровой трансформации и экономическому развитию Казахстана, обеспечивая доступность этой информации для предприятий и поставщиков транспортных услуг.

«Наше партнерство с Google по внедрению Street View в Казахстане — большой шаг вперед. Технические работы по местности и дорогам, а также съемки провела казахстанская компания Kazaerospace, став официальным партнером Google Street View, что тоже является плюсом для нашей страны, поскольку многие казахстанцы пользуются смартфонами и продуктами Google, такими как YouTube и Gmail. Мы недавно запустили YouTube Premium, а теперь анонсируем новый сервис Google. Добавление Street View обогащает нашу страну, улучшая навигацию, стимулируя туризм и предлагая каждому виртуальный тур по нашим прекрасным пейзажам и городам. Это меняет правила игры как для жителей, так и для гостей, делая Казахстан более доступным и привлекательным для всего мира», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

С помощью Street View можно познакомиться с жизнью современного города: виртуально изучить архитектуру Астаны, побродить по шумным улицам Алматы, полюбоваться архитектурными жемчужинами городов или взглянуть на индустриальное наследие страны.

Просмотр улиц стал любимой функцией Google Maps в более чем 100 странах мира. С ее помощью люди изучают места отдыха, осматривают новые районы, чтобы понять, что находится поблизости, или смотрят, удобно ли припарковаться у нового ресторана.

«Казахстан обладает богатой культурой, и мы рады помочь путешественникам Street View погрузиться в историю региона и виртуально исследовать лучшее из того, что предлагает страна сегодня. Получить доступ к последним снимкам Казахстана можно, нажав на желтый значок Street View на Картах Google с компьютера или выбрав 360-градусную съемку указанного места с мобильного устройства», — пояснили представители Google.