Выявлять финпирамиды в Казахстане будут по-новому

Социальные сети стали «ловушкой» для доверчивых граждан республики, считают в Агентстве по финансовому мониторингу.

В Казахстане запустили специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель — сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков. Агентство по финансовому мониторингу анализирует соцсети с использованием IT инструментов, передает Sputnik.

«На блокировку в этом году направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид», — констатировали в ведомстве.

По всем этим пирамидам обнаружили 200 чатов в популярных мессенджерах и соцсетях.

«Сегодня уже заблокировано 182 чата, что предотвратило дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан», — отметили в АФМ.

По 7 крупным иностранным проектам (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre) с 73-тысячной аудиторией начаты досудебные расследования. По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus — приговор вынесен 23.02.2024 года).

Для их полной ликвидации Агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид. Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, добавили в ведомстве.

«Финансовые пирамиды все еще представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан», — напомнили в АФМ.

Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.