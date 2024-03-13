Медкнижки для работников перейдут в онлайн-формат

Результаты можно будет получить в личном кабинете.

С 1 января 2025 года личные медицинские книжки граждан перейдут полностью в онлайн-формат, что позволит сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе, передает Учет.kz.

Процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки находится на завершающем этапе. В настоящее время ведется работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис «Е-Денсаулык» начнет прием данных модуля «Личная медицинская книжка».