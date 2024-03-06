Облачный провайдер Servercore и Uzum Nasiya реализовали масштабный совместный проект по миграции IT-инфраструктуры

Uzum Nasiya входит в национальную цифровую экосистему Uzum и является одним из крупнейших BNPL-сервисов Узбекистана.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, завершил проект по миграции IT-инфраструктуры Uzum Nasiya, одного из крупнейших сервисов рассрочки в Узбекистане, в свое облако. Uzum Nasiya входит в национальную цифровую экосистему Uzum и является одним из крупнейших BNPL-сервисов Узбекистана. Порядка 45% заказов с маркетплейса Uzm Market оплачивается в рассрочку от Uzum Nasiya, у компаний-партнеров сервиса — более 5000 точек продаж во всех регионах страны.

«С активным ростом сервиса меняются и требования к IТ-инфраструктуре — решения должны выдерживать кратный рост нагрузки, например, в период распродаж, а также иметь адаптивные настройки и возможности масштабирования, — говорит Сардорбек Байахмедов, руководитель проектного офиса Uzum Nasiya. — Учитывая обширный список требований, в том числе к безопасности и надежности IT-инфраструктуры для бизнеса, мы приняли решение о миграции и остановили свой выбор на Servercore. Еще до начала миграции мы протестировали решения компании, чтобы быть уверенными в том, что процесс пройдет быстро и незаметно для наших клиентов и партнеров».

Servercore предоставил Uzum Nasiya облачные серверы произвольной конфигурации с мощными процессорами и 600 виртуальными ядрами с моделью оплаты pay-as-you-go. Также компания использует 1,2 Тб оперативной памяти для обработки данных, Managed Kubernetes для поддержания доступности и стабильной работы сервисов, а также публичные IP-адреса.

Всего за месяц команда Servercore провела миграцию IT-инфраструктуры в облако, при этом все сервисы Uzum Nasiya работали стабильно без перебоев.

«На данный момент все наши сервисы работают без даунтаймов в облаке провайдера и успешно справляются с растущими объемами данных, — рассказал Сардорбек Байахмедов, руководитель проектного офиса Uzum Nasiya. — Поскольку наш бизнес продолжает расширяться, в перспективе мы рассматриваем возможность аренды у Servercore пула выделенных серверов, ресурсы которых будут полностью принадлежать Uzum Nasiya».

Гибкость решений Servercore помогает Uzum Nasiya масштабировать свои ресурсы под ежедневные бизнес-задачи и оптимизировать затраты благодаря модели оплаты по факту потребления. Настройку и поддержку стабильной работы оборудования также обеспечивает команда Servercore. Кроме того, Uzum Nasiya может рассчитывать на масштабирование мощностей провайдера, не тратя время на ожидание поставок оборудования.