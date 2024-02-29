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На 3,3 млрд тг. оштрафовали операторов сотовой связи

Казахстан переходит на единый часовой пояс. Как завтра не проспать?

МЦРИАП дало ряд рекомендаций казахстанцам.

29 февраля 2024 20:02, Profit.kz
Рубрики: Связь, Интернет, Общество

МЦРИАП дало ряд рекомендаций казахстанцам.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года страна переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

В целях реализации этого мероприятия приняты следующие меры:

1) официально извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для Казахстана. В этой связи абонентам необходимо установить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS.

2) согласно поручению министра цифрового развития операторами связи:

— проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем;
— принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через каналы обслуживания, включая рассылку операторами сотовой связи коротких текстовых сообщений, а также информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении (при наличии);
— подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс. Гражданам, не получившим обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.

При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет — необходимо поменять вручную.

Общие рекомендации

Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.

Инструкция по операционным системам

Windows

Откройте «Панель управления» > Часы и регион > Дата и время. Перейдите во вкладку «Время в интернете» и нажмите на «Изменить» параметры. Убедитесь, что активирована опция «Синхронизировать» с интернет-временем и нажмите «Обновить сейчас». Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите «Изменить дату и время» и вручную установите правильное время.

macOS

Откройте Системные настройки > Дата и время. Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

Откройте Настройки > Система > Дата и время. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

В случае возникновения проблем

— Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
— Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
— Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
— Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
— Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.

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