Казахстан переходит на единый часовой пояс. Как завтра не проспать?
МЦРИАП дало ряд рекомендаций казахстанцам.
МЦРИАП дало ряд рекомендаций казахстанцам.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года страна переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
В целях реализации этого мероприятия приняты следующие меры:
1) официально извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для Казахстана. В этой связи абонентам необходимо установить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS.
2) согласно поручению министра цифрового развития операторами связи:
— проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем;
— принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через каналы обслуживания, включая рассылку операторами сотовой связи коротких текстовых сообщений, а также информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении (при наличии);
— подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.
Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс. Гражданам, не получившим обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.
При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет — необходимо поменять вручную.
Общие рекомендации
Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети. Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени. Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам
Windows
Откройте «Панель управления» > Часы и регион > Дата и время. Перейдите во вкладку «Время в интернете» и нажмите на «Изменить» параметры. Убедитесь, что активирована опция «Синхронизировать» с интернет-временем и нажмите «Обновить сейчас». Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите «Изменить дату и время» и вручную установите правильное время.
macOS
Откройте Системные настройки > Дата и время. Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android
Откройте Настройки > Система > Дата и время. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad)
Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
В случае возникновения проблем
— Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
— Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
— Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
— Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
— Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.