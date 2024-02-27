Минпросвещения проведет скоростной интернет в 80% школ в 2024 году

Сейчас им охвачено только 65% школ в стране.

В текущем году охват быстрым и стабильным интернетом школ и колледжей в Казахстане увеличится с 65% до 80%, пообещали в Минпросвещения. В ведомстве напомнили, что Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение, передает Sputnik.

«Предоставление высокоскоростного интернета в школах имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это позволит ученикам и учителям иметь доступ к большому объему информации и образовательным ресурсам, что способствует более эффективному процессу обучения и расширению кругозора. Во-вторых, быстрый интернет обеспечивает возможность взаимодействия с другими школами и образовательными учреждениями через различные онлайн-платформы, что способствует развитию коммуникации и обмену опытом», — заявила и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink. В течение следующей недели начнется развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской области, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу. Остальным областям технику доставят со следующей партии, которая прибудет через десять дней.

В 2023 году в тестовом режиме подключили 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи в этой сети достигает 200 Мбит/с.