Мажилис одобрил закон, разрешающий казахстанцам использовать интернет от Илона Маска

Соответствующие поправки в закон приняли депутаты мажилиса в двух чтениях.

До 2026 года для спутникового интернета ввели особое регулирование. Режимы пилотного запуска будут определять Минцифры и КНБ. Документ направили в верхнюю палату парламента, передает Liter.kz.

Напомним, в октябре 2023 года в тестовом режиме к интернету от Илона Маска подключили 10 сельских школ. При этом использовать Starlink частным лицам пока запрещено. 24 февраля в Казахстан прибыла первая партия оборудования для подключения школ.