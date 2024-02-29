Минцифры разработало меры по стимулированию развития сетей связи для населения

Мажилис парламента одобрил во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации».

Законопроект направлен на развитие инфраструктуры связи, формирование благоприятных законодательных условий для привлечения перспективных телекоммуникационных и цифровых технологий, дальнейшее совершенствование инновационной экосистемы.

В нем предусматривается комплексный пакет законодательных мер по стимулированию развития сетей и обеспечению доступности услуг связи для населения. Это предоставление местными исполнительными органами мест для строительства операторами сотовой или спутниковой связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи. Для охвата республиканских и основных областных автодорог качественной связью закрепляется возможность строительства волоконно-оптических линий связи при планировании развития, реконструкции и ремонту автомобильных дорог.

Расширяются возможности для совместного использования опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности государства, в том числе для подведения линий связи с установлением обязанности операторов связи по поддержанию их в надлежащем состоянии.

С целью внедрения цифровых технологий предусматривается субсидирование услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах. Вводится пилотный проект на срок до двух лет по использованию сетей связи с применением негеостационарных спутниковых систем.

Важно, что в законе предусматривается право уполномоченного органа в сфере связи устанавливать дополнительные обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.

Вместе с тем, для оперативного информирования населения посредством сотовой связи об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации предусматривается обеспечение операторами связи функционирования технологии широковещательной передачи сообщений.

Законопроектом также расширяются возможности для использования данных космического зондирования земли при проведении дистанционного контроля за состоянием земель, лесного и водного фонда, а также за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании. Это позволит усилить эффективность государственного контроля за использованием природных ресурсов и снизить административную нагрузку на добросовестных природопользователей.

Предусматривается также запуск национальной инновационной системы для предоставления мер государственной поддержки инноваций по принципу «одного окна», повышается статус отраслевых центров технологических компетенций для участия в инновационном развитии страны.

Законопроект будет способствовать предоставлению гражданам качественных и доступных услуг связи, росту инновационной активности, привлечению в страну перспективных цифровых технологий.