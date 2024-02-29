Льготные тарифы сотовой связи введут для людей с инвалидностью в Казахстане

В мажилисе одобрили закон о внесение изменений и дополнений в законы по вопросам связи и цифровизации — предусматриваются льготные тарифы связи для лиц с инвалидностью.

Депутаты мажилиса Казахстана приняли проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в законы по вопросам связи и цифровизации. В одном из пунктов законопроекта по обеспечению доступности и улучшению качества связи в городах и сельских населенных пунктах указывается мера о предоставлении льготных тарифов, передает Sputnik.

«В правила лицензионных обязательств депутатами было предложено устанавливать обязательства по наличию социального тарифа у мобильных операторов для лиц с инвалидностью. Льготный тариф всегда должен будет присутствовать в продуктах мобильных операторов. Это будет зависеть уже от возможностей самого оператора и от его договоренностей с другими игроками рынка. Сейчас это добровольно, не у всех операторов есть такой тариф. Сейчас мы изучаем пакеты операторов», — пояснила депутат Екатерина

Стоимость социального тарифа не будет регулироваться законом.

Также в документе говорится о введении до 1 января 2026 года в рамках пилотного проекта особого регулирования для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников StarLink и OneWeb. Указывается, что правовой и технический режимы пилотного проекта будут определяться уполномоченным органом в области связи и КНБ — это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдаленных селах.

Также этим же законопроектом в Казахстане внедряют виртуального оператора связи — он будет использовать инфраструктуру одного или сразу нескольких операторов связи для лучшего доступа.