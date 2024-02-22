В Казахстане осудили хакера за взлом государственных информсистем

Он намеревался продать персональные данные казахстанцев.

Вступил в законную силу приговор суда города Актау в отношении гражданина Казахстана, признанного виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите), частью 2 статьи 205 и пунктом 1 части 2 статьи 208 Уголовного кодекса (Неправомерное завладение информацией). Он приговорен к 3 годам лишения свободы, передает Sputnik.

Следствием установлено, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам, являющимся критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан РК для дальнейшей их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение полностью доказан. Другие подробности не сообщаются.