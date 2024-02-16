В рамках проекта Строительного кодекса планируется ввод цифровой сертификации

Она предполагает исключение человеческого фактора.

Во исполнение поручения Президента, данного на расширенном заседании Правительства 7 февраля, Министерством промышленности и строительства РК ведется активная работа по проекту Строительного кодекса. Особое внимание в нем отведено вопросам цифровизации, которая стала самостоятельным направлением, затрагивающим практически все смежные области деятельности в строительстве, от предпроектной подготовки и вплоть до эксплуатации.

Так, одним из новшеств в проекте Строительного кодекса является проведение на площадке информационной системы e-Qurylys процедуры тестирования — сертификация специалистов строительной сферы и автоматического ведения реестра. Действующая система проверки экспертов и инженерно-технических работников на базе знаний инженерно-строительной деятельности недостаточно эффективно отражает степень квалификации экспертов, прошедших аттестацию. Поэтому, в рамках изучения международного опыта планируется внедрить сертификацию инженеров строительной отрасли по аналогии с успешной практикой Евросоюза с учетом особенностей национального законодательства. Если раньше аттестация проходила в очной форме в «Аттестационном центре инженерно-технических работников» с фактами грубых нарушений и «покупок» аттестатов, то в предлагаемой редакции цифровая сертификация предполагает исключение человеческого фактора.

Также, в рамках работ по цифровизации на законодательном уровне закрепляется обязанность информационного моделирования строительных объектов (BIM-технологии), которая должна обеспечить повышение уровня качества работ по проектированию.