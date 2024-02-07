Президент предложил запустить новую программу Digital Nomad Residency

Она позволит привлечь ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта.

На пути масштабной цифровизации первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем заседании правительства. По словам Президента, правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ для того, чтобы в стране развивались, в том числе, технологии искусственного интеллекта.

«За последние годы финансирование науки существенно увеличено. Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта Казахстану необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения цифровых кочевников со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях, — сказал Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, Глава государства подчеркнул — Для придания нового импульса экономике правительству надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами. Предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата. Пора прекратить формализм и бюрократическую волокиту. Надо работать, не дожидаясь указки сверху, жалоб граждан или ухудшения ситуации. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность. Правительство получило широкие полномочия. В полной мере используйте эти возможности, оперативно принимайте необходимые решения. Правительство должно безотлагательно приступить к реализации поставленных задач».