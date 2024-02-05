Минцифры намерено «сергекизировать» экологию

Активную диджитализацию индустриального сектора анонсировал на брифинге форума Digital Almaty 2024 министр Багдат Мусин.

Выступая на брифинге в Алматы в рамках VI Международного цифрового форума: «Индустрия Х: цифровая эволюция будущего», министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин подвел итоги двух дней мероприятия. Он также отметил, что с 2024 года к автоматизированной системе мониторинга должны быть подключены все компании первого уровня, которые выбрасывают озоноразрушающие вещества, а атмосферу, передает Zakon.kz.

К ним относятся ТЭЦ, производители нефтепродуктов, металлургические заводы и прочие предприятия тяжелой промышленности. Этот процесс Мусин назвал «сергекизацией» экологии и промышленности. По словам министра, предприятия будут обязаны установить оборудование для передачи в режиме онлайн информации о количестве выбросов в атмосферу. Он также отметил, что программное обеспечение и IT-решения разработало несколько казахстанских IT-предприятий.

«Мы довели производство этих датчиков до 80%. Раньше аналогичное дорогостоящее оборудование импортировалось», — сказал Багдат Мусин.

Правительство планирует постепенно вытеснить зарубежные компании из всех сфер промышленности для того, чтобы развивать собственную IT-индустрию не только вокруг государственных сервисов и баз данных, но и в сторону решения задач промышленных секторов экономики.

Мусин также напомнил, что на едином портале для взаимодействия с недропользователями Minerals.gov.kz оцифрована геологическая информация, которая может быть интересна бизнес-компаниям горнодобывающей промышленности. На этой же платформе можно получить госуслуги по выдаче лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых и подавать отчеты.

Помимо экспорта казахстанских IT-продуктов, Мусин предложил превратить Казахстан в локацию для data-центров и развития транзитного потенциала данных.

«Это поручение Касым-Жомарта Токаева, чтобы множество data-центров международных компаний устанавливали свое оборудование и реализовывали большие проекты в Казахстане», — уточнил Мусин.