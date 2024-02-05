Можно ли оцифровать казахстанские шахты, ответили в Минцифре

Нововведения могут спасти жизни шахтеров при ЧС.

О цифровизации промышленных предприятий высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в ходе форума Digital Almaty 2024. В ходе брифинга журналисты поинтересовались у главы Минцифры о цифровых решениях для отслеживания местоположения работников предприятий во время чрезвычайных ситуациях на карьерах или в шахтах, передает Liter.kz.

«Для того, чтобы на шахтах или предприятиях использовать современные технологии, например, для спасения, для передачи оперативной информации с экскаваторов или другого оборудования, нужен промышленный интернет. Шахты, геологоразведочные работы, карьеры, большие предприятия находятся вне городов. Когда эта базовая станция стоит и есть технологии 4G или 5G, то, соответственно, покрытие этой местности обеспечивается на высоких скоростях. Все машины, все каски, мобильные телефоны могут быть снабжены датчиками, через эти связи могут передавать информацию как между собой, так и на пульт управления в диспетчерские пункты», — ответил Багдат Мусин.

Он подчеркнул, что подобное оборудование очень дорогостоящее, поэтому сегодня стоит цель производить отечественные разработки и уменьшить зависимость от зарубежных производителей.

Руководитель Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Бауржан Канкин добавил, что на выставке форума Digital Almaty 2024 представлены решения по промышленной безопасности от казахстанских стартапов.

«Уже есть у них успешные внедрения. Это Шубарколь, Polymetal, Актюбинская медная компания — много сейчас компаний. За счет казахстанских решений стоимость внедрения становится дешевле, поэтому больше компаний устанавливает умные каски, которые не только определяют геолокацию. Я вам скажу больше, они определяют давление, его позицию, то есть двигался человек, не двигался. Если сотрудник не двигается в течение одной минуты и более, соответственно, сразу в диспетчерский пункт передается сигнал о том, что что-то происходит неправильно», — объяснил Канкин.

Глава Минцифры рассказал также о платформе Minerals.gov.kz, где оцифрована геологическая информация.

«Раньше геологическая информация вся хранилась в бобинах и так называемых архивах советского времени. Сейчас все это сканируется. Мы уже 30 тысяч отчетов таких отсканировали и привязали к геокоординатам и вывели на портал в свободный доступ. Компания, которая интересуется недрами, теперь не должна ходить в соответствующие структуры, а просто может зарегистрироваться на портале и там получать всю необходимую информацию. Также там можно подать заявку на получение лицензии, на получение прав на недропользование и, конечно же, сдавать отчеты или другую информацию», — проинформировал министр.

Мусин высказался о большом интересе к отечественным цифровым решениям со стороны других государств. К примеру, в форуме приняли участие министры цифровизации африканских стран Тоголизийская Республика и Сьерра-Леон. Зарубежные делегаты заинтересованы в том, чтобы перенять казахстанский опыт в части автоматизации государственных услуг.

«По электронному правительству Республика Казахстан занимает 28 место, а по онлайн-сервисам — 8 место в мире. Из ряда других стран приезжают представители, чтобы узнать, как мы двигаемся, и какие новые решения производим для улучшения среды взаимодействия между государством и бизнесом, а также между государством и нашими гражданами», — сказал Мусин.

Также на полях форума подписан ряд меморандумов, которые направлены на повышение доли участия в бизнесе казахстанских IT-продуктов. Так, международная криптобиржа Binance подписала соглашение со стартапом Biometric.vision. Теперь казахстанцы смогут зарегистрироваться на крупном крипто-сервисе с помощью онлайн-идентификации по ИИН.