В Казахстане планируют внедрить искусственный интеллект в государственные сервисы

Ожидается, что это будет собственное цифровое решение, без чужих наработок.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, на данный момент уже ведется работа над созданием казахстанского аналога ChatGPT и имплементацией искусственного интеллекта в государственные сервисы. Спикер подчеркнул, что самое главное — это забота о людях, чтобы жители Казахстана, приезжие или бизнесмены могли получать необходимые государственные услуги через цифровое общение в формате Chat GPT, передает Zakon.kz.

«В этом году мы начали работу и концентрируемся на имплементации искусственного интеллекта в наши e-government решения. То есть мы хотим, чтобы наши граждане не утопали в инструкциях, как нажимать те или иные кнопки, а просто в режиме человеческого общения получали госуслуги. Egov AI — это то, к чему мы стремимся и над чем работаем, для того чтобы дальше совершенствоваться и поддерживать текущие тренды. Это разработка, которая будет переводиться на казахский язык, и мы работаем над созданием LLM (большая языковая модель) казахского языка. Уже начата работа с Назарбаев Университетом для того, чтобы создать аналог чата GPT именно на базе казахстанской разработки. Это не будет использование других каких-то наработок. Мы нацелены на то, чтобы в искусственный интеллект Казахстан входил со своим цифровым решением», — рассказал Багдат Мусин на форуме Digital Almaty 2024.

Ранее в Алматы эксперты обсудили AI в цифровой трансформации, отметив важность собственных страновых разработок в сегменте искусственного интеллекта.