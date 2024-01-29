В 85 стран мира экспортированы IT-услуги в 2023 году

Автономный кластерный фонд Astana Hub подвел итоги деятельности за 2023 год.

Объем IT-экспорта участниками технопарка достиг $282,4 млн, привлечено инвестиций на сумму ₸57,6 млрд, совокупный доход составил ₸400,3 млрд, а количество созданных рабочих мест превысило 25 тысяч.

С целью утверждения Казахстана в качестве ведущего цифрового центра Центральной Евразии Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу увеличить объем IT-экспорта до $1 млрд к 2026 году, подготовить 100 тысяч квалифицированных IT-специалистов и расширить опыт Astana Hub в регионах страны.

«В 2023 году, при поддержке министра Багдата Мусина и наших партнеров мы успешно достигли всех наших KPI. Наши участники увеличили экспорт IT-услуг на 84,3% по сравнению с 2022 годом, охватив 85 стран мира. В топе — США, Россия, Мексика, Кипр, Сингапур и Великобритания. Экспортный потенциал стартапов значительно увеличился благодаря акселерационным программам, в том числе успешному сотрудничеству с мировыми лидерами, такими как Google for Startups и Draper Startup House, а также запуску Silkroad Innovation Hub — площадки для IT-стартапов Центральной Евразии в Кремниевой долине. В 14 областях Казахстана успешно открыты региональные IT-хабы, и еще 7 — в планах на этот год. На базе цифровой платформы Astanahub.com запущен пилотный проект Единое окно „Национальная инновационная система“ для всех участников инновационной экосистемы нашей страны», — рассказал Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.

Напомним, решение о запуске «Национальной инновационной системы» на платформе Astanahub.com принято Советом по технологической политике под председательством премьер-министра Алихана Смаилова в декабре 2023 года.

В прошлом году Astana Hub стал первым партнером Draper Startup House в Центральной Азии. Это сотрудничество открыло уникальные возможности: 27 стартапов отправились в Кремниевую долину для участия в эксклюзивной акселерационной программе Hero Training, реализуемой в партнерстве с Draper University при поддержке Всемирного банка. Один из участников программы, компания CITIX, успешно привлекла инвестиции на сумму $1 млн от Тима Дрейпера, подтвердив успешность сотрудничества Astana Hub и Draper Startup House в поддержке инновационных проектов Центральной Евразии.

Выпускники акселерационных и инкубационных программ Techpreneurs, Startup Garage, Scalerator, Global Outsourcer совершили продажи на ₸455 млн. Участники Silkway Accelerator суммарно привлекли $26 млн инвестиций, достигнув общей капитализации компаний более $400 млн. Благодаря спонсорам и партнерам призовой фонд самой популярной битвы стартапов Astana Hub Battle увеличился до $125 тыс. Также стартовал третий поток программы Seed money: 11 стартапов, отобранных для финансирования от Astana Hub, получат до ₸10 млн.

На крупнейшей международной конференции TechCrunch Disrupt 2023, которая прошла в сентябре в США (г. Сан-Франциско, штат Калифорния), было представлено 14 стартапов из Центральной Евразии, большинство из которых являются выпускниками акселерационных программ Astana Hub и в настоящее время успешно масштабируют свои проекты на мировых рынках.

2023 год стал отправной точкой экспорта образовательных программ в Туркменистан, Таджикистан, Россию, Армению, Украину и Кыргызстан. В рамках программы Tech Orda, реализуемой на базе Astana Hub по инициативе МЦРИАП РК, 3 183 казахстанца получили гранты на обучение в ведущих IT-школах. Подписан договор об открытии Apple Training Center на базе Astana Hub по обучению Swift разработке. Более 2 тысяч школьников и студентов прошли интенсивные и образовательные курсы технопарка. Кроме того, благодаря программе IT-Aiel, запущенной при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, 2 тысячи безработных женщин получили возможность бесплатного обучения.

Международный ІТ-форум Digital Bridge-2023, привлекший более 30 тысяч участников, включая делегации из 30 стран, стал самым масштабным в Центральной Евразии. Форум включал 55 панельных сессий, круглых столов и презентаций в формате keynote, а также представил 450+ стартапов и IT-компаний, 450 спикеров и 100+ инвесторов и бизнес-ангелов. Традиционно, открытие прошло в формате пленарного заседания с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, венчурного инвестора, соучредителя Draper Fisher Jurvetson Тима Дрейпера, генерального директора TikTok Шоу Чу, вице-президента SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейера и других лидеров мирового масштаба. Также прошел саммит партнеров Google for Startups, который объединил 15 лидеров в сфере технологий из стран Европы, Китая, Юго-Восточной Азии и Африки.

В 2023 году Astana Hub организовал 446 мероприятий, которые посетили порядка 20 тысяч гостей. Также совместно с партнерами проведены три хакатона и шесть скаутингов, вовлекая более 300 стартапов, из которых 23 были отобраны для пилотирования и внедрения в компании. GameDev Center, совместно с Playrix, Mytona и G5 Games, организовал более 40 конференций, лекций и митапов.

Деятельность Astana Hub направлена на создание и развитие экосистемы для IT-бизнеса, подготовку IT-специалистов и поддержку стартап-проектов. На сегодняшний день в технопарке зарегистрированы 1 388 IT-компаний, в том числе 389 с иностранным участием. Они получают комплексную поддержку, включая программы развития и масштабирования бизнеса, специальные налоговые и визовые условия, информационно-образовательное сопровождение и материальную инфраструктуру.