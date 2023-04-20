80 tech-стартапов начали пре-акселерацию по программе Hero Training

20 из них получат эксклюзивную возможность на обучение в Кремниевой долине с предоставлением Coliving и Coworking пространства до 6 месяцев.

Astana Hub запустил первый этап эксклюзивной акселерационной программы Hero Training, разработанной Draper University для быстрого масштабирования технологических компаний на глобальном рынке, партнером которой является My Ventures. На участие в Hero Training поступило 199 заявок из стран Организации тюркских государств, а также Таджикистана и Монголии, из них 80 проектов отобраны на первый этап.

«На первом этапе программы у участников будет возможность привлечь до $100 тыс. посевного финансирования от Draper University’s dedicated alumni fund, что может стать решающим фактором для стартапа. Кроме того, партнер программы — My Ventures — проинвестирует от 5 проектов на сумму не менее $30 тыс, которые будут отобраны для участия в следующем этапе программы в Кремниевой долине», — отметил Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.

На двухнедельной онлайн пре-акселерационной программе участники получат доступ к ценным ресурсам и инсайтам, опыт от мировых лидеров в технологической сфере. Программа Fundamentals of Entrepreneurship поможет получить знания и навыки, необходимые для успеха в высококонкурентном мире бизнеса. Спикеры расскажут о продажах, маркетинге, стратегиях роста стартапа на глобальном рынке и о том, как расширить границы своих возможностей и привлечь финансирование.

По итогам программы ряд стартапов будут отобраны для участия в онлайн Demo Day с участием венчурных инвесторов Кремниевой долины.

Также 20 перспективных проектов будут отобраны на второй этап Hero Training для прохождения 5-недельной интенсивной программы на базе кампуса в Draper University в Кремниевой Долине с проживанием и местом в коворкинге на полгода.

Напомним, что договор между Astana Hub и Draper University был подписан 10 марта 2023 года в г. Сан-Матео (штат Калифорния) во время официального визита министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина в США. Draper Ecosystem — это уникальный подход к объединению талантов, экспертов и инвесторов за счет предоставления передовых фасилитаторов и беспрецедентной сети наставников, отраслевых экспертов, корпоративных партнеров и инвесторов для поддержки инновационной экосистемы. Основателем Draper University является Тим Дрейпер, на счету которого 38 лет стажа в венчурном бизнесе, 12 фондов под управлением, $7 млрд объема вложенных средств и 37 компаний-единорогов.