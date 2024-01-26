Токаев поручил разобраться, почему система оповещения о ЧС не сработала в Алматы

Он также дал ряд поручений, касающихся сейсмической безопасности, и сделал обращение жителям Алматы.

Глава государства поручил ГП и антикору выяснить, почему система раннего оповещения о сильных землетрясениях города Алматы не сработала. Об этом он говорил на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности в Алматы, передает Kazpravda.kz.

Президент отметил, что в 2021 году совместным приказом сразу семи министерств был утвержден комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021–2023 годы. Среди прочего он предусматривал внедрение автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы.

«Как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено как исполненное. Выделенные на эти цели средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан. Поручаю генеральной прокуратуре совместно с агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране», — указал Глава государства.

Напомним, что Минцифры готово запустить новую систему мгновенного оповещения граждан в чрезвычайных ситуациях, отличающуюся от традиционных SMS-оповещений, на которую требуются средства. Об этом ранее рассказал глава МЦРИАП Багдат Мусин.

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