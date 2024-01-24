Лучшие практики no-code автоматизации процессов на No-code Day Almaty. Присоединяйтесь!

Офлайн конференция для IT, digital и бизнес-лидеров об автоматизации процессов и создании собственных бизнес-решений с помощью no-code технологий.

31 января в InterContinental Алматы Creatio соберет бизнес-лидеров и IT-экспертов Казахстана в одном месте на No-code Day Almaty, чтобы продемонстрировать лучшие практики цифровой трансформации. От стратегии и тактики до историй успеха бизнесов и практических советов — погрузитесь в мир передовых технологий с лидерами рынка.

Присоединяйтесь к конференции для бизнес-, IT- и digital-лидеров о будущем цифровизации и автоматизации процессов с помощью no-code.

Узнать больше деталей и зарегистрироваться можно по ссылке.