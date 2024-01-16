Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге

За 2023 год проведено 782 проверки.

Сотовых операторов оштрафовали за предоставление некачественных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В ведомстве отметили, что министерством на постоянной основе проводится работа по мониторингу и улучшению качества доступа к сети интернет и мобильной связи. МЦРИАП РК как регулятор обладает полномочиями по наложению штрафов на сотовых операторов связи за предоставление некачественных услуг связи, передает Zakon.kz.

За 2023 год ведомством проведено 782 проверки и выписано штрафов на сумму 3 млрд 288 млн тенге. В бюджет, с учетом предусмотренной законодательством скидки, уплачено 1 млрд 644 млн тенге, из них по операторам:

— Tele2 — 751,4 млн тенге;

— Kcell — 563,2 млн тенге;

— Beeline — 329,4 млн тенге.

Также в Минцифры предоставили статистику по проведению проверок и наложению штрафов за некачественную связь за 2020–2022 годы:

— в 2020 году проведено 93 проверки, наложено штрафов на сумму 47,8 млн тенге;

— в 2021-м — 562 проверки привели к вынесению штрафов на общую сумму 264 млн тенге;

— в 2022-м — 1175 проверок и наложено штрафов на сумму 1,6 млрд тенге.

«Проведение проверок и повышение штрафов позволило увеличить ответственность операторов за качество предоставляемых услуг», — заявили в МЦРИАП РК.

В период до повышения штрафов, с 2019 по 2022 годы, операторами исполнялось лишь 33% предписаний, а после проведения работ по повышению штрафов, в 2023 году, операторами исполнялось уже 65% предписаний.

Напомним — в конце прошлого года стало известно, что в Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline.