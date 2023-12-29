Об итогах анализа рынка услуг сотовой связи рассказали в АЗРК

Антимонопольщики начали расследования в отношении сотовых операторов из-за повышения цен на тарифные планы.

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило анализ состояния конкуренции на рынке услуг сотовой связи. Цель анализа — определение уровня конкуренции и разработка мер, направленных на устранение барьеров доступа на соответствующий товарный рынок.

«В настоящее время рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства, где присутствует дуополия АО „Казахтелеком“ с дочерними мобильными операторами АО „Kcell“, ТОО „МТ-С“ (Тele2/Altel) с долей рынка 63% и частным оператором ТОО „Кар-Тел“ (Beeline) с долей 37%. Проведенный Министерством цифрового развития аукцион по распределению радиочастот на право оказания услуг сотовой связи в сети 5G, без учета замечаний и предложений Агентства, привели к усилению монополизации рынка (победителем аукционов признана группа компаний АО „Казахтелеком“, которая обеспечила себе 100% монополию в сети 5G)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что низкий уровень конкуренции, где преобладает квазигосударственный сектор, привел к снижению состязательности за клиента между операторами связи и к поддержанию цен. В результате отмечается резкое увеличение жалоб на рост цен, качество услуг связи и интернета.

«Операторы связи повышение цен объясняют в т. ч. ростом объема инвестиций на поддержание и развитие сети. Однако, в соответствии с полученными данными, наблюдается тенденция снижения объема инвестиций в динамике, к примеру в 2021 году снижение составило -20% в сравнении с предыдущим годом, в 2022 году -30%. При этом инвестиционная возможность сотовых операторов растет (+11,5% в 2022 году в сравнении с предыдущим годом), как и прибыль в динамике (+21% в 2022 году). Кроме того, в ходе анализа Агентством выявлены барьеры в доступе на рынок услуг сотовой связи и в получении радиочастот (наличие условий в НПА, ограничивающие конкуренцию; несовершенство системы распределения РЧС; доступ к инфраструктуре и ресурсам), препятствующие развитию конкуренции. По указанным барьерам направлены соответствующие рекомендации в МЦРИАП о принятии мер, направленных на их устранение и об обеспечении развития конкуренции в отрасли», — рассказали в АЗРК.

Кроме того, в рамках рассмотрения обращений абонентов о повышении цен АЗРК проанализировало условия тарифных планов и динамику изменения цен на услуги сотовой связи. Установлено, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен — от 7,7% до 57,3%. Так, только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы, опубликовав информацию на своих официальных сайтах, последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой. В этой связи, с учетом пункта 3 статьи 199 Предпринимательского кодекса, в связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий Агентством начаты расследования в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ-С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса.

Кроме того, ранее Агентством в действиях сотовых операторов по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах (где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу), уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий (статья 170 Предпринимательского кодекса). В связи с чем сотовым операторам были направлены уведомления о прекращении выявленных признаков путем обоснованного снижения цен. В случае неисполнения сотовыми операторами уведомления в установленные сроки Агентством будет вынесено решение о проведении расследования.