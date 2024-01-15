Предпринимателей, принимающих оплату платежными картами, стало в полтора раза больше

За пять лет количество используемых карт в стране выросло в 3,6 раза, а за десятилетие — в 6,2 раза.

Количество активных платежных карт в РК на конец ноября 2023 года составило 38,5 млн ед. — на 16,7% больше, чем годом ранее. Из них 33,5 млн ед. пришлось на дебетовые, 4,7 млн ед. — на кредитные, 275,7 тыс. ед. — на иные карты.

Предприниматели, со своей стороны, активно поддерживают тренд на безналичные платежи. Так, по данным Ranking.kz количество POS-терминалов у торговых предприятий на конец третьего квартала 2023 года составило 975,3 тыс. ед. — на треть больше, чем в аналогичном периоде 2022-го. Количество торговых точек выросло более чем на треть, до 909,6 тыс. ед.

Количество предпринимателей, заключивших с эквайером договор на обслуживание держателей платежных карт, увеличилось сразу в 1,5 раза, до 762,7 тыс. ед. Для сравнения: если количество POS-терминалов и торговых точек по сравнению с третьим кварталом 2020 года выросло в 5,3 раза и в 5,8 раза соответственно, то количество предпринимателей, начавших принимать безналичные платежи, увеличившись сразу в 7,4 раза.

К слову, мобильные переводы, имеющие характер предпринимательской деятельности, отслеживаются достаточно жестко, а у «скрытых предпринимателей» могут возникнуть проблемы. В 2023 году в КГД уже поступили сведения от банков обо всех, кто в течение трех последовательных месяцев получил переводы от 100 разных лиц на личный банковский счет. Проект нацелен на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели (магазины, таксисты и т. д.) получают оплату за товары и услуги посредством мобильных переводов на личные счета. Кроме того, зачастую переводы принимаются без выдачи чеков.

На конец третьего квартала 2023 года более трети казахстанских предпринимателей, принимающих безналичную оплату, были сосредоточены в мегаполисах — Алматы (143,8 тыс. ед.), Астане (97,2 тыс. ед.) и Шымкенте (47,2 тыс. ед.). Во всех трех мегаполисах их количество выросло более чем на треть по сравнению с третьим кварталом предыдущего года.