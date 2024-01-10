Минфин не будет проверять добросовестных предпринимателей

Проверки мобильных переводов, которые начинаются в Казахстане, привели к панике, заставив многих предпринимателей требовать оплату исключительно наличными.

За последние годы казахстанцы привыкли к банковским приложениям. Они используют их, в том числе, для мобильных переводов, многие из которых осуществляют в пользу предпринимателей — в качестве оплаты за товары или услуги. Однако с начала 2024 года мобильные переводы граждан будут проверять с целью выявления незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов.

В Комитете государственных доходов минфина отмечают, что проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. В ведомстве напомнили: мобильные переводы при расчете за товары или услуги, без выдачи фискальных чеков — незаконны. За прием таких переводов предумотрена административная ответственность.

«Такие переводы происходят без применения ККМ и POS-терминалов, и соответственно без выдачи чеков. Приобретенный товар или услуга могут оказаться некачественными, а без чека доказать это вряд ли получится», — говорят в комитете госдоходов.

С начала текущего года безналичные платежи будут под контролем. Проверять станут тех, кто ежемесячно получает мобильные переводы от 100 разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев. Именно это в КГД посчитали признаком предпринимателей деятельности. При этом физические лица по-прежнему могут совершать и принимать мобильные переводы в личных целях, никаких ограничений здесь не появилось.

При этом в минфине подчеркивают — честные бизнесмены не будут подвергаться проверкам. С таким заявлением выступил Ержан Биржанов, вице-министр финансов РК, на пресс-конференции в правительстве.

«Многие предприниматели, работающие даже в специальных налоговых режимах, легко приспособились к безналичным платежам и открыли отдельные предпринимательские счета, с помощью которых через QR-коды они получают доход. К ним никаких вопросов нет. Но граждане сталкиваются с ситуациями, когда они идут в магазин и их просят сделать перевод. Как раз эта часть переводов может попасть под наш мониторинг. Есть четкие критерии — когда три месяца подряд идет более 100 платежей от разных лиц. Если такое обнаружится у ИП, которому переводили денежные переводы, мы эти данные будем получать от банков второго уровня. Под этот контроль не подпадает бизнес, который работает легально», — пояснил он.

С начала года многие казахстанцы столкнулись с проблемой — торговцы, таксисты и продавцы в магазинах у дома настаивают исключительно на оплате наличными. В КГД обращают внимание на незаконность такого требования. Согласно закону РК «О платежах и платежных системах» в Казахстане предусмотрено несколько способов оплаты — банковскими картами, QR-платежами или наличными. А отказ принимать оплату безналичными платежами или с использованием платежных карточек нарушает права потребителей. За это предусмотрена административная ответственность. Первый раз — предупреждение, а при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП. Обо всех фактах отказа в приеме безналичных платежей граждане могут обращаться в органы государственных доходов по месту жительства. Кстати, эксперты отмечают, что продавцы, поднимающие цену на товар при безналичной форме оплаты, также действуют незаконно. Если цена на товар или услугу уже установлена, то она не может быть изменена из-за того или иного способа оплаты.

Физическим лицам, оказывающим какие-либо услуги, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это можно сделать это можно через мобильные приложения e-Salyq Business, Egov Mobile и некоторых банков второго уровня. Напомним, e-Salyq Business введено в действие с 1 января 2022 года. Оно призвано упростить индивидуальным предпринимателям исполнение налоговых обязательств. Его функционал позволяет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать и сменить налоговый режим, выдавать чеки, а налоги и платежи рассчитываются автоматически. А для приема безналичных платежей можно открыть предпринимательский банковский счет, для этого нужен лишь смартфон https://profit.kz/tags/smartphonyplanshety/.

«У нас нет цели найти налогоплательщика и предъявить ему штраф. Мы понимаем, что лучше предотвратить такие шаги. Конкретный пример — если возникнет проблема со сдачей налоговой отчетности, если люди забывают ее предоставлять, то на первый раз предусмотрено предупреждение и только при повторном случае — штраф. Но в рамках налогового кодекса мы хотим внести изменения в части того, что если налогоплательщик не сдал отчетность, то мы будем воспринимать ее как нулевую отчетность, а в последующем налогоплательщик может сдать допдекларацию. То есть, мы будем воспринимать как нулевую отчетность и дадим возможность откорректировать», — добавил Ержан Биржанов.

Отметим, что по данным нацбанка, на 1 декабря 2023 года в Казахстане находится в обращении 74,1 млн платежных карт. Объем транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составил 15,3 трлн тенге, количество — 1,02 млрд транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество безналичных транзакций выросло на 26,4% и достигло 999,1 млн операций, объем вырос на 30,2%, достигнув 13,3 трлн тенге. Держателями платежных карт проведено 19,7 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2 трлн тенге. Основная доля безналичных операций совершена посредством интернета/мобильного банкинга (81,3% от общего количестве операций и 90,6% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (18,7% и 9,2% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,4% и 88,9% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).