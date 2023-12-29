Информация об образовании ребенка представлена в eGov mobile

Цифровой документ может быть использован вместо справки с места учебы.

Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Национальные информационные технологии» и Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» им. А. Байтурсынулы внедрили новый цифровой документ «Сведения об образовании» в мобильном приложении eGov Mobile.

Информация об образовании ребенка теперь доступна в виде цифрового документа и может быть использована вместо справки с места учебы. Больше не нужно обращаться в школу, садик или колледж за справкой с места учебы и ожидать ее готовности. В сведениях об образовании отображается ФИО, ИИН, дата рождения, данные об организации образования, возрастная группа и наименование группы для детского сада, класс и литера для школы, и код группы для колледжа. Цифровые данные об образовании ребенка могут пригодиться родителям при оформлении школьных транспортных карт и других услуг.

«Цифровой документ — аналог оригинала документа. В соответствии с потребностями граждан мы постоянно расширяем перечень цифровых документов, и на данный момент сервис „Цифровые документы“ содержит 31 документ, включая „Сведения об образовании“», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти цифровой документ «Сведения об образовании» необходимо авторизоваться в приложении, на главной странице нажать на «Цифровые документы», обновить список документов, и цифровой документ будет доступен для просмотра. Владелец цифрового документа может открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в его подлинности.