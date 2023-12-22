Электронную очередь введут на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией

Она обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, исключает скопление грузовых автомашин.

С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» (Северо-Казахстанская область) применяется система электронной очереди. Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau и является бесплатным, передает Учет.kz.

Внедрение электронной очереди положительно оценивается перевозчиками — с начала ее введения в пункте пропуска «Бидаик» очередь забронировали для более 1 тыс. грузовых автомашин.

Учитывая положительные результаты, планируется применение электронной очереди дополнительно на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией:

— с 15 января 2024 года пункты пропуска «Карашатау» (Актюбинская обл.) и «Жезкент» (Абайская обл.);

— с 31 января 2024 года пункты пропуска «Убе» (Восточно-Казахстанская обл.) и «Аксай» (Западно-Казахстанская обл.);

— с 15 февраля 2024 года пункты пропуска «Убаган» (Костанайская обл.) и «Найза» (Павлодарская обл.);

— с 30 апреля 2024 года пункт пропуска «Курмангазы» (Атырауская обл.).

В этой связи перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через указанные автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Для этого необходимо зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать необходимый пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди. По всем вопросам можно обратиться в сall-центр КГД по телефонам 1414, 8-800-080-7777.