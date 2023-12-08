Казахстанским компаниям открыли доступ к YandexGPT API

В рамках поддержки бизнеса Яндекс Казахстан запускает программу Yandex Cloud Boost AI.

Яндекс Казахстан открывает доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud для всех пользователей Казахстана в режиме превью. Также компания запускает программу грантов Yandex Cloud Boost AI для технологических компаний. Ее участники получат шесть миллионов тенге на использование YandexGPT API для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации в бизнес-приложениях и веб-сервисах.

YandexGPT API стал доступен на облачной платформе Yandex Cloud всем компаниям из Казахстана. Теперь сервис тарифицируется, и у него появились новые технологические возможности. В YandexGPT API доступны две языковые модели. Одна лучше справляется с решением сложных текстовых задач. Она подойдет, например, для аналитики аудиозаписей. Вторая более простая, подходит для задач, где требуется выполнение запросов в реальном времени. Это ответы на поисковые запросы или вопросы пользователей.

Чтобы упростить использование YandexGPT для бизнеса, эксперты платформы собрали библиотеку промтов по наиболее популярным сценариям работы с нейросетью. Промты – готовые текстовые запросы к нейросети, которые позволяют упростить и ускорить работу с конкретными GPT-сценариями. Например, сгенерировать заголовки по содержанию или написать рекламное объявление.

В рамках поддержки бизнеса Яндекс Казахстан запускает программу Yandex Cloud Boost AI. Для участия нужно разрабатывать свой технологический продукт на стадии MVP и выше. Также у бизнеса должна быть готовая задача для использования YandexGPT API. Помимо гранта до шести миллионов тенге, пользователи получат консультации специалистов платформы по работе с нейросетью нового поколения и скидку на дальнейшее использование YandexGPT API. Узнать об условиях программы подробнее или подать заявку для участия можно на сайте.

Уже есть первые компании, которые протестировали технологию в Казахстане. Это преимущественно финансовые организации, которые используют YandexGPT для создания чат-ботов и аналитики.

«По итогам тестирования и первых пилотов компаний с YandexGPT API мы увидели большой интерес и потенциал применения технологии в Казахстане. Бизнес использует нейросеть не просто для автоматизации отдельных бизнес-процессов, а для разработки ИТ-продуктов. Новая программа Yandex Cloud Boost AI поможет получить легкий доступ к нейросетям нового поколения. Мы, в свою очередь, готовы делиться экспертизой, чтобы time-to-market таких проектов был максимально коротким, а применение – наиболее эффективным», – отмечает CPO Yandex Cloud Григорий Атрепьев.