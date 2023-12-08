Кибермошенники придумали новый способ обмана казахстанцев

О новом виде интернет-мошенничества предупреждает департамент полиции Алматы.

Аферисты, используя аккаунт потерпевшего в мессенджере WhatsApp, рассылают всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая подставные счета других людей. Злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp через вредоносную ссылку, передает Kazpravda.kz.

Полиция призывает казахстанцев не переходить по сомнительным ссылкам, которые распространяются под видом розыгрыша призов, голосования за детей, опросников на разные темы и просит не вводить свои личные данные. Также правоохранители напомнили, как защитить свои гаджеты и не стать жертвой аферистов.

«Если вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в „Настройки“ и перейдя во вкладку „Привязанные устройства“. Если в этой вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно выйдите из этой сессии», — пояснили в департаменте полиции.