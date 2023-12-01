АО «НИТ», МЦРИАП и ООН будут сотрудничать в области цифровых технологий

Будет создан региональный офис для поддержки GovStack.

Декларация о сотрудничестве в сфере цифровых технологий в рамках инициативы GovStack была подписана между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, International Telecommunication Union (ITU) при ООН и АО «Национальные информационные технологии». GovStack — это глобальная инициатива ООН, направленная на обмен опытом и использование продуктов цифровизации стран-участников для внедрения в рамках международного сообщества.

В качестве обязательств по сотрудничеству АО НИТ создаст офис для поддержки GovStack в регионе, который послужит центром обмена знаниями, наращивания потенциала и технической поддержки для государств всего Центрально-Азиатского и Кавказского региона. Благодаря этому страны смогут эффективно использовать возможности цифровых технологий для решения своих уникальных проблем.

В рамках инициативы АО «НИТ» будет делиться своими ИТ-решениями не только в регионе, но и с мировым сообществом в целом. В настоящий момент ведутся работы по признанию IT-решений электронного правительства АО НИТ цифровыми общественными благами (DPG). Эти IT-продукты будут доступны в глобальном open-source.

«Будучи лидером в GovTech и предоставлении онлайн услуг в регионе, мы несем социальную ответственность делиться своей экспертизой и наработками с нашими партнерами. Сотрудничество между Министерством цифрового развития, АО „НИТ“ и ITU при ООН направлено на продвижение технологического прогресса и сокращение цифрового неравенства. Вместе мы будем продолжать обмениваться знаниями и работать над созданием новых цифровых продуктов», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.